Пашинян: Ереван и Баку близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций

Ереван и Баку очень близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций на Южном Кавказе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. По его словам, встреча вице-премьеров Армении и России Мгера Григоряна и Алексея Оверчука была предметной. Их диалог был приурочен к строительным работам железной дороги Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри —Горадиз, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Мы очень близки к тому, чтобы зафиксировать первый результат трёхсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций, — сказал Пашинян.

Он добавил, что Армения близка к началу строительства железной дороги на своей территории, которая пройдёт через Нахичевань. Пашинян считает, что в ближайшее время возможность реализации этого проекта станет предметной. Стоимость строительства железной дороги на территории Армении составит около $226 млн, железная дорога будет действовать в соответствии с армянским законодательством.

Ранее Оверчук и Григорян обсудили вопрос разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе. Также стороны затронули ряд вопросов, которые касаются дальнейшего развития сотрудничества с компанией в рамках концессионного договора.