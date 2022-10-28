Пашинян: Ереван готов сотрудничать с Баку на предложенных Россией условиях

Фото: Премьер-министр Республики Армения

Никол Пашинян

Армения готова установить межгосударственные отношения с Азербайджаном согласно тем предложениям, с которыми выступила Россия, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян. В своем Twitter он выразил надежду, что Москва также поддержит их.

Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Надеемся, Россия поддержит свои предложения, — сказал Пашинян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ 28 октября. Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности организации пройдет в режиме видеоконференции. Лидеры стран ОДКБ обсудят меры поддержки Армении, а также результаты работы миссии организации, которая была направлена 15 сентября для мониторинга обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Путин в ходе Совета глав стран СНГ в Астане пригласил лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу в РФ. Он подчеркнул, что Москва всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе.