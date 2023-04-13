Пашинян: Ереван готов к зеркальному отводу войск на границе с Азербайджаном

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Ереван согласен с предложением Евросоюза о зеркальном отводе войск по периметру всей армяно-азербайджанской границы, заявил на заседании кабмина премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Ереван готов провести делимитацию границы на основе договоренностей в Праге и Сочи, передает Sputnik Армения.

Ереван согласен с предложением ЕС о зеркальном отводе войск по всему периметру границы с Азербайджаном. <...> Мы заявляем о готовности к отводу войск с 2021 года. И такие действия исходят из логики, заложенной в основу Пражского заявления и трехстороннего заявления в Сочи, — сказал Пашинян.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан приняли предложение о проведении очередного раунда переговоров в Москве. Она отметила, что усилия России по содействию в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном не ослабевают, и сообщила, что перестрелка на армяно-азербайджанской границе 11 апреля произошла из-за вмешательства Запада.

Дипломат также констатировала, что внедрение в ситуацию внешних игроков или структур, которые никогда не участвовали в урегулировании конфликта, не приведет к миру.