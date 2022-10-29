Пашинян допустил силовое решение ОДКБ конфликта Еревана и Баку Пашинян: ОДКБ может решить конфликт Еревана и Баку силой в случае краха дипломатического пути

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Никол Пашинян

ОДКБ может прибегнуть к силовому решению проблемы, если дипломатический путь в Закавказье потерпит крах, сообщил премьер Армении Никол Пашинян на VI съезде правящей партии, сообщает Telegram-канал «Spitnik Армения». Он отметил, что факт агрессии Азербайджана уже зафиксирован по итогам визита в Армению миссии ОДКБ во главе с генсеком Станиславом Засем в конце сентября. Пашинян добавил, что в этом контексте ОДКБ рассматривает вопросы с точки зрения коллективной безопасности, а не симпатий к кому-либо.

Следующим шагом должна стать дорожная карта о восстановлении территориальной целостности Армении. Она может состоять из совместных дипломатических решений с Баку, в противном случае ОДКБ может задействовать силовые методы решения проблемы, — передает агентство слова Пашиняна.

29 октября армянский премьер заявил о готовности продлить пребывание миротворцев из России в Карабахе. Он подчеркнул, что документ о продлении мандата может быть подписан на срок 10, 15 или 20 лет. Пашинян выразил надежду, что с этой инициативой выступит лично президент России Владимир Путин.

29 сентября Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече в Ереване представил Пашиняну предварительные итоги работы миссии. Отмечается, что стороны подробно обсудили ее работу и сложившуюся ситуацию в регионе.