Пашинян: Баку манипулирует текстом трехсторонних соглашений по Карабаху

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите СНГ обвинил Азербайджан в «манипулировании текстом трехсторонних соглашений» по Карабаху. По его словам, в Баку пытаются представить, будто строительство новых дорог является обязанностью Еревана. Однако, заметил политик, в соглашении говорится, что указанный вопрос должен быть согласован сторонами, передает Sputnik Армения.

И мы готовы на такое согласование, более того, мы заинтересованы в этом, и единственное, что ожидаем от Азербайджана в этом вопросе, — это конструктивность, — заявил Пашинян.

Он также отметил, что азербайджанская сторона постоянно «муссирует коридорную тему». Армянский премьер сказал, что на фоне разблокировки региональных коммуникаций такие действия являются «искажением и саботажем» трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Ранее Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность документам, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Кроме Устава ООН, речь идет и об Алма-Атинской декларации 1991 года об образовании СНГ. Об этом сообщили представители армянского правительства.

Релиз был обнародован после завершения в Праге переговоров Пашиняна с президентами Азербайджана и Франции Ильхамом Алиевым и Эммануэлем Макроном. Также во встрече участвовал председатель Европейского совета Шарлем Мишель.