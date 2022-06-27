Пашинян: Азербайджан пытается создать легитимность для войны с Арменией

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Никол Пашинян

В Ереване понимают, зачем Баку срывает договоренности по подписанию соглашения о делимитации границ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС. По его мнению, Азербайджан специально предпринимает подобные действия для того, чтобы создать легитимную почву для начала войны против армянского государства. Премьер пояснил, что для Армении важен вопрос дальнейшего продвижения мирной повестки.

Азербайджан отказывается от достижения договоренностей и обвиняет в этом Армению. У нас нет иллюзий по поводу того, зачем это делается. На мой взгляд, это делается для создания условий легитимности войны против Армении. И для нас становится более важным дальнейшее продвижение мирной повестки, — заявил Пашинян.

Он отметил, что ранее азербайджанская сторона отказалась подписывать документ по региональным железнодорожным коммуникациям. Пашинян подчеркнул, что по этой договоренности Азербайджан должен был взять на себя ответственность за открытие региональных путей сообщения. Однако в Баку не стали подписывать данный документ.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что искусственное затягивание нормализации отношений между Баку и Ереваном приводит к негативным эффектам и несет в себе большие риски. Он подчеркнул приверженность Баку к достижению прочного мира в регионе и выполнению достигнутых договоренностей.