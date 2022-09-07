Пашинян: Армения при поддержке РФ планирует наладить отношения с Турцией

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Восточного экономического форума-2022

Армения хочет стабилизировать отношения с Турцией при поддержке России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе выступления на ВЭФ, сообщает ТАСС. Сложность армяно-турецких отношений заключается в отсутствии дипломатических связей между двумя странами с 1993 года. Сложности вызваны, в том числе, поддержкой Турции азербайджанской позиции в карабахском конфликте, а также резкой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Армения при поддержке России надеется на нормализацию отношений с Турцией, — заявил Пашинян.

В июле армянский премьер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсуждался процесс урегулирования отношений между странами.

1 июля в Вене состоялась четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность прохождения сухопутной границы Армения — Турция для граждан третьих стран, посещающих оба государства. Спецпредставители также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки между Арменией и Турцией.