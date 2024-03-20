Пашинян: Армения подверглась нападению «внешних недемократических сил»

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна подверглась нападению «внешних недемократических сил», что заставило Ереван присоединиться к Международному уголовному суду. По его словам, способность демократии обеспечить безопасность и стабильность сегодня является фундаментальным вопросом, который поднимается в демократических странах, передает пресс-служба армянского правительства.

Армения подверглась нападению со стороны некоторых внешних недемократических сил военными и гибридными средствами, которые направлены не только против территориальной целостности и независимости нашей страны, но и против демократии. И мы решили присоединиться к МУС, чтобы защитить нашу независимость, территориальную целостность и демократию, — заявил Пашинян.

Премьер Армении также заявил о приверженности страны мирному процессу с Азербайджаном. По его словам, Ереван видит безопасность в мирном сосуществовании и сотрудничестве с соседями в регионе и за его пределами.

Ранее парламент Армении утвердил соглашение с Евросоюзом об определении статуса наблюдательной миссии ЕС на приграничной территории с Азербайджаном. Согласно документу, за европейскими наблюдателями закрепляется статус неприкосновенности, их не могут задерживать и арестовывать. Такой же статус получили все объекты миссии, на которые представителям армянской стороны запрещается проникать без согласия.