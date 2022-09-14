Пашинян передал Алиеву новые предложения об открытии дорог Пашинян заявил, что передал Алиеву новые предложения по открытию коммуникаций

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на встрече в Брюсселе 31 августа передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «новые предложения» по открытию коммуникаций в регионе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». По его словам, Ереван готов открыть дороги.

Мы передали предложения Азербайджану в рамках трехсторонней рабочей группы [по делимитации границ и разблокированию региональных коммуникаций на уровне вице-премьеров Армении, Азербайджана и России]. Эти предложения касаются озвученных до сих пор заявлений. Это о том, что Армения готова открыть дороги, — сказал Пашинян.

Ранее Алиев заявил, что несмотря на достигнутые с армянской стороной договоренности и попытки Баку стабилизировать ситуацию, Ереван продолжает нарушать режим прекращения огня. Он подчеркнул, что Баку поддерживает мирную повестку как продолжение дискуссий, состоявшихся в Брюсселе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.