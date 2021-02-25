Пашинян: Армении нужен разговор, а не конфронтация

https://static.news.ru/photo/82dd9be8-7757-11eb-9fd3-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: kremlin.ru

Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог.

Премьер проводит шествие по улицам Еревана в сопровождении министров и многочисленных охранников. Он общается со своими сторонниками, которые выкрикивают лозунги «Никол — премьер».

В Армении у нас нет врагов. Призываю к спокойствию. Конечно, обстановка напряжена, но нам нужен разговор, а не конфронтация, — цитирует главу кабмина республики «Интерфакс».

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.

Как писал NEWS.ru, перспектива отставки Пашиняна, по мнению эксперта по странам СНГ Аркадия Дубнова, выглядит вполне реальной. Он отметил, что глава правительства своими непрофессиональными заявлениями настраивает против себя и ту часть общества, которая ещё три года назад привела его к власти.