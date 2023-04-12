Пашинян: Армении и Азербайджану нужно найти формулу сосуществования

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Еревану и Баку необходимо найти формулу сосуществования. По его словам, которые приводит издание News.am, развитие страны невозможно без решения проблем в сфере безопасности. В ходе выступления на «правительственном часе» в парламенте Пашинян заявил, что в результате перестрелки на границе Армении и Азербайджана 11 апреля жертвы были с обеих сторон, причем среди азербайджанских военных было вдвое больше погибших.

Наша стратегическая задача — найти формулу сосуществования, другого варианта нет. Ни один инцидент не меняет нашей стратегической задачи, — заявил Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Армения и Азербайджан приняли предложение о проведении очередного раунда переговоров в Москве. Она отметила, что усилия России по содействию в подготовке мирного договора между Баку и Ереваном не ослабевают, и сообщила, что перестрелка на армяно-азербайджанской границе 11 апреля произошла из-за вмешательства Запада. Дипломат также констатировала, что внедрение в ситуацию внешних игроков или структур, которые никогда не участвовали в урегулировании конфликта, не приведет к миру.