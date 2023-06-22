Пашинян анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне Пашинян: главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Вашингтоне на следующей неделе

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в Вашингтоне на следующей неделе. На заседании правительства политик отметил, что они обсудят урегулирование ситуации в Карабахе и мирный договор. Трансляция велась на сайте органа.

На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана, — сказал Пашинян.

Он добавил, что Ереван предложил Баку провести заседание комиссии по делимитации границы. По словам Пашиняна, «есть принципиальная договоренность о проведении заседания».

В начале июня спикер азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении, которая должна была состояться 12 июня в Вашингтоне, перенесена на неопределенный срок. Гаджизаде тогда отметил, что точную дату назовет страна — организатор встречи.

Ранее Байрамов отметил, что Баку и Ереван стоят на пороге достижения мира. Он сообщил, что две нации впервые с момента обретения независимости обещают уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ друг друга.