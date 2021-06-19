Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении

ЦИК Армении подсчитал бюллетени со всех 2008 избирательных участков, которые были открыты на внеочередных выборах в парламент страны. Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92% голосов, сообщает Спутник-Армении со ссылкой на ЦИК.
Всего был
Блок «Честь имею» с 5,23% (66 633) и партия «Процветающая Армения» с 3,96% (50416) не преодолели избирательный барьер. Также как «Просвещенная Армения», у которой 1,22% (15 557), и Армянский национальный конгресс с 1,54% (19 647).
Ранее стало известно, что партия «Гражданский договор» набирала 58,02% голосов после обработки бюллетеней с 1050 из 2008 избирательных участков. Чтобы иметь возможность формировать правительство в одиночку ей надо было преодолеть барьер в 54%.