Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство

https://static.news.ru/photo/30120f70-d25b-11eb-8e7d-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах набрала более 50% голосов. Следовательно, политическая сила сможет самостоятельно сформировать правительство. Соответствующие положения прописаны в Избирательном кодексе республики, передаёт РИА Новости.

Основной закон Армении гласит, что формирование в парламенте по итогам выборов стабильного парламентского большинства (54% в заксобрании) гарантируется именно Избирательным кодексом. В самом документе прописаны механизмы формирования большинства. В частности, если одна из партий получила большинство от общего числа мандатов, однако меньше 54%, она получает соответствующее минимальное число дополнительных мандатов. В результате число мандатов этой политической силы в процентном выражении должно составить не менее 54%.

Ранее ЦИК Армении подсчитала бюллетени со всех 2008 избирательных участков, которые были открыты на внеочередных выборах в парламент страны.

Всего было обработано 1 281 911 бюллетеней, в 687 251 из них голоса были отданы избирателями партии Пашиняна. Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» набрал 21,04% (268 165 бюллетеней). Блок «Честь имею» с 5,23% (66 633) и партия «Процветающая Армения» с 3,96% (50 416) не преодолели избирательный барьер.