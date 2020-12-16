Парламент Молдавии разрешил возобновить вещание российских телеканалов

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Парламент Молдавии принял во втором и окончательном чтении поправки к Кодексу аудиовизуальных медиауслуг. Решение депутатов позволяет вернуться в эфир в полном объёме теле- и радиопрограммам от российских вещателей.

Председатель законодательного органа Зинаида Гречаный объявила, что поправки одобрены 53 голосами из 101. С инициативой о внесении изменений в Кодекс выступила Партия социалистов Республики Молдова, которую поддержали члены парламентской фракции партии «Шор», передаёт ТАСС.

В конце 2017 года молдавский парламент, в тот момент контролировавшийся проевропейской Демократической партией Молдовы, принял закон о борьбе с иностранной пропагандой. Новостные и аналитические программы, касающиеся военной и политической тематики, произведённые в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, попали под запрет. Россия вошла в перечень государств, затронутых ограничениями.

16 декабря депутаты парламента Молдавии также приняли решение о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения. Ранее, как писал NEWS.ru, законодательный орган проголосовал против предоставления Соединённым Штатам Америки территории бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинёва под строительство нового посольства. Решение о передаче земли приняли прежние власти страны. 3 декабря инициатива об отмене решения о передаче земли прошла сразу два чтения.