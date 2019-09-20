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Молдавский парламент лишил неприкосновенности депутата партии «Шор» Петра Жардана. Соответствующий запрос направил в Кабмин прокурор Дмитрий Робу.

Жардана подозревают в злоупотреблении властью при сдаче в концессию международного аэропорта Кишинёва и отмывании денег. По данным следствия, депутат был членом госкомиссии, которая приняла решение о сдаче в концессию аэропорта, передаёт ТАСС .

Он способствовал принятию благоприятного решения в пользу компании Avia Invest, после чего стал генеральным директором этой компании, допустив злоупотребление властью, способствовал отмыванию денег, — сказал Робу.

Депутатской неприкосновенности накануне был лишён также парламентарий от бывшей правящей Демократической партии Молдовы Владимир Чеботарь. И.о. генпрокурора пояснил, что это было необходимо для проведения расследования о нарушениях закона при концессии аэропорта, в которой он участвовал.

Днём 20 сентября в Международном аэропорту Кишинёва молдавская Антикоррупционная прокуратура проводила обыски. Следственные мероприятия проводятся по возбуждённым уголовным делам по статьям «Мошенничество», «Присвоение чужого имущества», «Отмывание денег» и «Злоупотребление властью или служебным положением», писал News.ru.