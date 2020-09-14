Парламент Белоруссии обвинил Литву во вмешательстве в дела страны

https://static.news.ru/photo/98aac578-f74a-11ea-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: house.gov.by

В президиуме Совета республики Национального собрания Белоруссии считают, что решение Литвы признать Светлану Тихановскую единственным законным представителем Белоруссии является попыткой вмешаться во внутренние дела страны.

Принятием этого документа литовские парламентарии грубо вмешиваются во внутренние дела Республики Беларусь и проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны, — приводит ТАСС выдержку из комментария президиума.

По мнению парламентариев, это также не соответствует духу добрососедства между странами и универсальным парламентским принципам.

Попытка литовских депутатов назначить «лидера народа Беларуси» и вовсе выходит за рамки здравого смысла, — отмечается в заявлении.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, уход Александра Лукашенко с поста президента — это лишь вопрос времени.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.