Парламент Азербайджана одобрил назначение Асадова на должность премьера

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Али Асадов

Милли Меджлис Азербайджана, выполняющий функции парламента, одобрил назначение Али Асадова на должность премьер-министра республики, сообщает информационное агентство АзерТадж. Решение было принято на основании представления президента страны Ильхама Алиева, одержавшего победу на внеочередных выборах 7 февраля. Отмечается, что за кандидатуру Асадова проголосовали 105 парламентариев, один человек проголосовал против, один воздержался.

На Милли Меджлисе был рассмотрен вопрос о даче согласия на назначение Али Асадова на должность премьер-министра Азербайджанской Республики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Асадов занимал должность главы правительства Азербайджана в период с октября 2019 года по 14 февраля 2024 года, после чего ушел в отставку в соответствии с конституцией страны. Отмечается, что он должен был покинуть свой пост в связи с началом исполнения обязанностей вновь избранным президентом. Выступая на заседании Меджлиса республики, Асадов подчеркнул, что одной из основных задач правительства станет повышение благосостояния граждан.

В минувшую среду, 14 февраля, президент Азербайджана принес присягу на церемонии инаугурации. Он присягнул на конституции и Коране, после чего выступил с торжественной речью. На мероприятии присутствовали официальные лица республики, политики, парламентарии и члены семьи Алиева.