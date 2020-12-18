Парламент Азербайджана назначил выходным День победы 8 ноября

https://static.news.ru/photo/1a50f994-411f-11eb-9815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

День Победы 8 ноября в Азербайджане будет выходным. Парламент республики принял соответствующий законопроект.

По итогам обсуждений проекта изменений в кодекс в третьем чтении День победы 8 ноября и День памяти 27 сентября включены в список знаменательных дат страны. Так, 8 ноября добавлено в список праздников в соответствующей статье Трудового кодекса АР и объявлено нерабочим днём, — пишет «Sputnik-Азербайджан».

Отмечается при этом, что аналогичного решения в отношении Дня памяти не принято. День памяти павших в боях за освобождение территорий Азербайджана от оккупации остаётся рабочим днём.

Даты 27 сентября и 8 ноября распорядился выделить президент Азербайджана Ильхам Алиев. Они связаны с конфликтом в Нагорном Карабахе. Соответствующее распоряжение было им подписано 3 декабря.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, режим прекращения огня соблюдается в регионе полностью. За время миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение около 40 тысяч беженцев.

Как ранее писал NEWS.ru, Ильхам Алиев призвал говорить о нагорнокарабахском конфликте исключительно в прошедшем времени. Таким образом, он выразил солидарность с аналогичной позицией Владимира Путина.