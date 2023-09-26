Названа дата рассмотрения Арменией ратификации Римского статута МУС Парламент Армении рассмотрит ратификацию Римского статута МУС 28 сентября

Фото: Armenian Prime Minister'S Offi/Xinhua/Global Look Press

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении рассмотрит вопрос ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщается на сайте армянского парламента. Соответствующая тема включена в повестку заседания, которое запланировано на 28 сентября.

... О ратификации Римского статута Международного уголовного суда и принятии декларации об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Статута, — говорится на сайте парламента Армении.

24 марта 2023 года Конституционный суд Армении признал Римский статут МУС соответствующим Основному закону республики. Депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя это решение, заявил, что Россия «делает определенные выводы». За неделю до этого МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном перемещении детей с Украины.

13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян во время «правительственного часа» заявил, что Римский статут МУС будет ратифицирован в полном объеме. Пашинян отметил, что это «не направлено против России», а связано с «вопросами безопасности» Армении.