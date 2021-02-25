Парламент Армении отказался обсуждать импичмент Пашиняну

https://static.news.ru/photo/485ba284-7785-11eb-86cd-96000091f725_660.jpg Фото: Gevorg Ghazaryan/Xinhua

Парламент Армении отказался созывать внеочередное заседание для обсуждения импичмента премьеру страны Николу Пашиняну. Об этом сообщил координатор оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхан Сагателян во время выступления перед протестующими.

По его словам, депутаты от правящей фракции «Мой шаг» проигнорировали требования движения и тысяч жителей Армении, несмотря на разрастающийся политический кризис в стране. Он пообещал, что оппозиция обязательно будет обсуждать этот вопрос с президентом страны Арменом Саркисяном.

Явно они не на своём месте и не понимают, что происходит. Они обязаны явиться, — цитирует «Интерфакс» Сагателяна.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий в Карабахе спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам, писал NEWS.ru.