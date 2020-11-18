Парламент Армении назначил глав МИД и МЧС

https://static.news.ru/photo/dc9bc334-29a1-11eb-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/parliament.am

Армянские парламентарии назначили исполняющих обязанности министров иностранных дел и чрезвычайных ситуаций, рассказала вице-спикер законодательного органа Лена Назарян в ходе заседания.

Обязанности главы МИД Армении возложены на Артака Апитоняна, — сказала она.

Представитель парламента отметила, что он будет отвечать на все вопросы о предстоящих планах. МЧС возглавил бывший заместитель руководителя ведомства Армен Памбухчян, передаёт «Интерфакс».

Таким образом, в Армении продолжается ротация кадров в правительстве. Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян уволил министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, а также освободил от должности замглавы МИД страны Шаварша Кочаряна. 17 ноября также подал в отставку глава МЧС Феликс Цолакян.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.