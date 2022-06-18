Победительница конкурса «Мисс СНГ-2022» Диана Перханова (Казахстан) на церемонии награждения
Вечером 17 июня в столице Армении Ереване прошел конкурс красоты «Мисс СНГ-2022», в котором за титул боролись 23 участницы с постсоветского пространства, победившие в региональных отборах.
Победительницей стала представительница Казахстана Диана Перханова. Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии, на третьем месте — эстонская красавица Карина Низинкая. Самую красивую девушку выбирали члены жюри из 13 стран.
Конкурс проводился в Армении во второй раз. В этом году участие в нем приняли девушки из стран СНГ, за исключением Азербайджана, а также из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и даже представительница Кубы.
За триумфом казахстанки наблюдал NEWS.ru.
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс СНГ-2022 в Ереване. Конкурс Мисс СНГ» проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 красавицы, победившие на отборочных этапах в своих странах
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Участница конкурса «Мисс СНГ-2022 в Ереване. Конкурс Мисс СНГ» проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 красавицы, победившие на отборочных этапах в своих странах
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Представительница Грузии на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Представительница Грузии на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Представительница Казахстана на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Представительница Казахстана на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Представительница России на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Представительница России на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Представительница Украины на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Представительница Украины на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Участницы конкурса «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Участницы конкурса «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Участница конкурса «Мисс СНГ-2022»
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Участница конкурса «Мисс СНГ-2022»
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Представительница Республики Беларусь на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Представительница Республики Беларусь на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Представительница Туркменистана на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Представительница Туркменистана на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Участницы конкурса «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Участницы конкурса «Мисс СНГ-2022» в Ереване
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости
Справа - победительница конкурса «Мисс СНГ-2022» Диана Перханова (Казахстан) на церемонии награждения
Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости.
Справа - победительница конкурса «Мисс СНГ-2022» Диана Перханова (Казахстан) на церемонии награждения