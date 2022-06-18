Парад красавиц: как 23 девушки сражались за титул «Мисс СНГ-2022»

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Победительница конкурса «Мисс СНГ-2022» Диана Перханова (Казахстан) на церемонии награждения

Вечером 17 июня в столице Армении Ереване прошел конкурс красоты «Мисс СНГ-2022», в котором за титул боролись 23 участницы с постсоветского пространства, победившие в региональных отборах.

Победительницей стала представительница Казахстана Диана Перханова. Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии, на третьем месте — эстонская красавица Карина Низинкая. Самую красивую девушку выбирали члены жюри из 13 стран.

Конкурс проводился в Армении во второй раз. В этом году участие в нем приняли девушки из стран СНГ, за исключением Азербайджана, а также из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и даже представительница Кубы.

За триумфом казахстанки наблюдал NEWS.ru.