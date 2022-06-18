Вечером 17 июня в столице Армении Ереване прошел конкурс красоты «Мисс СНГ-2022», в котором за титул боролись 23 участницы с постсоветского пространства, победившие в региональных отборах.

Победительницей стала представительница Казахстана Диана Перханова. Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии, на третьем месте — эстонская красавица Карина Низинкая. Самую красивую девушку выбирали члены жюри из 13 стран.

Конкурс проводился в Армении во второй раз. В этом году участие в нем приняли девушки из стран СНГ, за исключением Азербайджана, а также из Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии и даже представительница Кубы.

За триумфом казахстанки наблюдал NEWS.ru.

Участница конкурса «Мисс СНГ-2022 в Ереване. Конкурс Мисс СНГ» проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 красавицы, победившие на отборочных этапах в своих странах

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Участница конкурса «Мисс СНГ-2022 в Ереване. Конкурс Мисс СНГ» проводился в Армении во второй раз, в нем участвовали 23 красавицы, победившие на отборочных этапах в своих странах

Представительница Грузии на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Представительница Грузии на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Представительница Казахстана на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Представительница Казахстана на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Представительница России на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Представительница России на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Представительница Украины на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Представительница Украины на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Участницы конкурса «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Участницы конкурса «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Участница конкурса «Мисс СНГ-2022»

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Участница конкурса «Мисс СНГ-2022»

Представительница Республики Беларусь на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Представительница Республики Беларусь на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Представительница Туркменистана на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Представительница Туркменистана на конкурсе «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Участницы конкурса «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Участницы конкурса «Мисс СНГ-2022» в Ереване

Справа - победительница конкурса «Мисс СНГ-2022» Диана Перханова (Казахстан) на церемонии награждения

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости. Справа - победительница конкурса «Мисс СНГ-2022» Диана Перханова (Казахстан) на церемонии награждения