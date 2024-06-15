Оверчук рассказал, как Россия помогла Армении после наводнения Оверчук: железную дорогу между Арменией и Грузией восстановили при помощи РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Оверчук

Железная дорога между Арменией и Грузией, которая пострадала в результате наводнения в начале года, была восстановлена при содействии России, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва оказалась рядом, когда Еревану потребовалась помощь.

В трудную минуту Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное стихией железнодорожное сообщение с Грузией, — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет развивать отношения и дружить с Арменией. По ее словам, Москва вложила «столько души, сил и тепла» в развитие этих отношений, что никому не удастся их испортить.

В свою очередь армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян высказал мнение, что отношения Армении и России находятся в кризисе, особенно остро — в политической сфере и сфере безопасности. По его словам, это касается в том числе и ОДКБ.

По словам эксперта, кризис в сфере безопасности может развиваться и дальше, но Армения наравне с РФ по-прежнему входит в СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС. Кроме того, у Еревана и Москвы до сих пор достаточно серьезный формат двусторонних взаимоотношений, скрепленных множеством документов.