Отравление жены главы ГУР Будановой: кто такая, при чем тут Зеленский «Бабель»: жена главы ГУР МО Украины Буданова отравлена тяжелыми металлами

Фото: Социальные сети

Марианна Буданова

Жена главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианна попала в больницу с отравлением, сообщило украинское издание «Бабель». Что об этом известно, в каком она состоянии, есть ли подозреваемые в организации покушения?

Что известно об отравлении Марианны Будановой

Источники издания в украинской разведке сообщили, что Марианна Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами. Ее госпитализировали на фоне сильного ухудшения состояния здоровья.

Ведется расследование возможной попытки убийства начальника главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилла Буданова.

В каком состоянии жена Буданова

По данным «Бабеля», состояние Марианны стабильное.

«Сейчас завершается курс лечения, далее — контроль врачей», — сообщили источники в ГУР.

Кого обвинили в покушении

В разведке считают, что тяжелые металлы не могли попасть в организм Марианны Будановой случайно.

«Эти вещества никак не применяются в быту и военных задачах. Их присутствие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — заявили источники «Бабеля».

В ГУР уточнили, что на Кирилла Буданова также совершались покушения, причем как до начала СВО, так и после. Ранее начальник ГУР рассказывал СМИ, что жена проживает вместе с ним в его рабочем кабинете.

Фото: МО Украины Кирилл Буданов

«Все мировое сообщество уже знает этот почерк. Только одна страна в мире совершает подобные террористические акты. Очевидно и то, что не Марианна Буданова была главной целью покушения», — написал Буданов в своем Telegram-канале.

Есть ли конфликт у Буданова с Зеленским

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в своем блоге Weapons and Strategy в начале ноября сообщал, что Буданов представляет реальную угрозу для президента Украины Владимира Зеленского. Брайен полагает, что глава ГУР может возглавить заговор генералов против главы государства для заключения мира с Россией.

«Если для Зеленского и есть реальная угроза, то она исходит от Буданова и любого союза между ним и украинскими генералами», — написал эксперт.

Брайен считает ГУР и СБУ важными элементами смены власти на Украине.

В сентябре Буданов поспорил с Зеленским о переносе военных действий в Россию. Президент заявлял, что конфликт нельзя переносить на территорию РФ, когда как глава ГУР заявлял обратное

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того, чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал он.

Кто такая Марианна Буданова

Марианна и Кирилл Буданова поженились в 2014 году. Известно, что она психолог по образованию.

Буданова активно дает интервью журналистам, ранее пробовала свои силы в качестве депутата от партии «Удар», но успеха не имела. Сейчас она работает советником мэра Киева Виталия Кличко по вопросам предотвращения коррупции в сфере спорта и молодежной политики.

Украинские СМИ сообщают, что она воцерковленный человек, посещает храмы и монастыри. Однако ее заброшенные аккаунты в соцсетях под именами Марина Момот или Марианна Блэк хранят информацию о фотосессиях в откровенных образах. Сейчас жена главы ГУР не ведет соцсети.

Марианна делилась, что ее не смущает профессия мужа, так как со временем привыкла к его командировкам и отсутствию дома.

Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова и Кирилл Буданов Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова Фото: vk.com/marry_black Марианна Буданова

Какие были покушения на Буданова

В апреле 2019 году главе ГУР под днище автомобиля подложили бомбу, но мина сдетонировала раньше времени, оторвав диверсанту кисть руки. В Киеве утверждали, что диверсантом оказался россиянин с документами на имя Алексея Ломако, специально прибывший на Украину для организации покушения на Буданова.

Сам Буданов за последние 10 лет пережил более десяти покушений. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Деталей покушений он не привел.

Какими тяжелыми металлами можно отравиться

Роспотребнадзор отмечает, что наиболее часты отравления такими тяжелыми металлами, как мышьяк, кадмий, свинец и ртуть. Все они могут попасть в организм человека с пищей. Ртуть и свинец чаще всего попадают в организм из морепродуктов, кадмий может обнаруживаться в грибах, стручковых растениях, какао-порошке, мышьяк может быть в рисе, курином мясе, белковых порошках.

При хроническом отравлении тяжелые металлы вызывают общую слабость, тошноту, длительные головные боли, запоры и неприятный привкус во рту.

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