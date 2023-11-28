Отравили вместо мужа? Фото жены шефа украинской разведки Марианны Будановой

Фото: vk.com/marry_black

Марианна Буданова

Жена главы украинской военной разведки Кирилла Буданова Марианна попала в больницу на фоне сильного ухудшения здоровья, сообщило украинское издание «Бабель». По данным источников, девушка отравилась тяжелыми металлами.

В Киеве начали расследование возможной попытки убийства ее мужа. В свою очередь, издание РБК-Украина обратилось в спецслужбы для получения информации о состоянии самого Буданова. По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравление не установлено. «С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили», — отметил один из источников.

При этом в разведке все-таки считают, что тяжелые металлы не могли попасть в организм Марианны Будановой случайно.

«Эти вещества никак не применяются в быту и военных задачах. Их присутствие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — заявили источники «Бабеля».

В ГУР уточнили, что на Кирилла Буданова также совершались покушения, причем как до начала СВО, так и после. Ранее начальник ГУР рассказывал СМИ, что жена проживает вместе с ним в его рабочем кабинете. Эксперты сообщают, что в этом деле может быть рука президента Украины Владимира Зеленского. Они утверждают, что на Украине идет подковерная борьба, где все средства хороши.

Кадры из архива семьи Будановых смотрите в фотогалерее NEWS.ru.