«Отняла у нас Карабах»: в Армении предъявили новые претензии России Секретарь Совбеза Армении обвинил Россию в сдаче Карабаха Азербайджану

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия виновна в сдаче Карабаха Азербайджану, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Боевые действия с Азербайджаном были и тогда, когда Армения полностью зависела от России. Россия пришла, отняла у нас Карабах, вернула Азербайджану, — заявил Григорян.

Он добавил, что Россия сама приняла решение не поставлять оружие и боеприпасы армянской стороне. Григорян подчеркнул, что Москва до сих пор не в полной мере поставила то, что планировалось по контрактам 2021–2022 годов.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что в организации не видят рисков выхода Армении из содружества. Он подчеркнул, что в последнее время Ереван ограничивает свою работу в рамках объединения, что плохо отражается на СНГ и на самой республике.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что на заседании совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Алма-Ате не обсуждалась процедура выхода Армении из организации. По его словам, соответствующего запроса не было. Министр добавил, что не станет гадать о возможных последствиях выхода Армении из ОДКБ.