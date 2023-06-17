Отменить арест Путина, ослабить санкции: что нового в плане ЮАР по Украине Делегация лидеров стран Африки представила свой вариант мирного решения конфликта Владимиру Зеленскому, после чего отправилась с той же целью в Россию

Фото: EPA/TASS

Президент ЮАР Сирил Рамафоса

В пятницу в Киев прибыла делегация лидеров стран Африки во главе с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Они привезли президенту Украины Владимиру Зеленскому свой вариант мирного урегулирования конфликта с Москвой. Теперь его представят российскому лидеру Владимиру Путину. Какие пункты содержатся в мирном плане ЮАР и приемлемы ли они для РФ, разбирался NEWS.ru.

Кто приехал в Киев

16 июня в Киев поездом из Варшавы приехала делегация лидеров стран Африки, чтобы представить президенту Украины Владимиру Зеленскому свой план мирного урегулирования конфликта.

В нее вошли автор мирного плана президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, его коллега из Сенегала Маки Саль, а также лидер Замбии Хакаинде Хичилема. Кроме того, в миссии участвуют председатель Африканского Союза и глава Союза Коморских Островов Азали Ассумани, глава правительства Египта Мустафа Мадбули, бывший премьер Уганды Рухакана Ругунда и представители Республики Конго.

Рамафоса и Саль, по данным СМИ, выступают сопредседателями делегации. 17 июня ее ждут в Санкт-Петербурге, где с африканским мирным планом должен ознакомиться президент России Владимир Путин.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция блокирует движение по улицам Киева для проезда кортежа президента ЮАР

Мирный план ЮАР по Украине: что в нем

По данным Reuters, документ носит рамочный характер. В нем, в частности, говорится, что цель миссии состоит в том, чтобы «пропагандировать важность мира и побуждать стороны согласиться на процесс переговоров под руководством дипломатии».

«Конфликт, а также санкции, наложенные на Россию основными торговыми партнерами Африканского континента, оказали негативное влияние на экономику Африки и обеспечение населения континента средствами к существованию», — цитирует агентство текст документа.

В плане также перечисляются меры, которые могли бы быть предложены африканскими лидерами в рамках первого этапа взаимодействия с противоборствующими сторонами. Эти меры могут, с одной стороны, включать отвод российских войск и вывод тактического ядерного оружия из Белоруссии. С другой — приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление введенных против России санкций. А также приверженность «безусловной сделке по зерну и удобрениям».

«Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, способствующих прекращению огня, и это позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о разработке своих стратегий восстановления мира», — говорится в документе.

За этим, как надеются участники мирной делегации, может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом. На них необходимо будет рассмотреть такие вопросы, как развертывание систем вооружений средней дальности, тактического ядерного оружия и систем биологического оружия.

Между тем в Евросоюзе уже заявили, что не поддержат инициативу стран Африки по Украине, если она предполагает заморозку конфликта. Об этом сообщил официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано.

Фото: Xabiso Mkhabela/XinHua/Global Look Press Президент ЮАР Сирил Рамафоса хочет показать свой мирный план Киеву и Москве

Как проходил визит африканских лидеров в Киев

Визит африканских лидеров на Украину прошел на фоне объявленной воздушной тревоги. Военно-воздушные силы Украины заявили, что сбили шесть баллистических ракет «Кинжал», шесть крылатых ракет и два беспилотника. Взрывы, по данным СМИ, были слышны и в Киеве.

«Это послание Африке: Россия хочет больше войны, а не мира», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в городе разрушений нет, а звуки взрывов были вызваны работой ПВО. Сами гости из Африки сообщили, что никаких взрывов не слышали. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья назвал сообщения о воздушной тревоге дезинформацией.

«Мы все были в недоумении, когда нас отвели обратно в отель и мы прошли по улицам, где люди проводили свой обычный день. Это очень странно и в каком-то смысле является преднамеренной дезинформацией», — заявил Магвенья.

10 пунктов мирного плана ЮАР по Украине

Как сообщили СМИ, лидер ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 основных составляющих мирного плана африканских стран на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины:

Конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Переговоры о мире должны начаться как можно скорее. Необходима деэскалация с обеих сторон. Должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН. Необходимы гарантии безопасности для всех стран. Должно быть обеспечено движение зерновых и удобрений обеих стран. Нужно обеспечить гуманитарную поддержку пострадавшим. Должен быть урегулирован вопрос обмена пленными и возвращения детей. Должно быть обеспечено «послевоенное восстановление». Более тесное взаимодействие со странами Африки.

Фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский принимает делегацию из Африки

Примут ли африканский план в Москве и Киеве

Поскольку ранее Киев неоднократно заявлял, что основой любых предложений для урегулирования конфликта должна выступать его собственная мирная инициатива, которая предусматривает вывод российских войск, то шансов на успех африканской инициативы не много, считает первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.

«План имеет, мягко говоря, мало шансов на реализацию. Во-первых, есть уже много разных планов. Например, китайский план — за все хорошее. Есть инициатива президента Бразилии и другие инициативы. Африканский план отличается от китайского наличием пункта об отводе российских войск», — напомнил NEWS.ru политолог.

По его мнению, Россия не отвергает китайский план именно из-за отсутствия такого предложения. Зато африканский план может быть более благожелательно встречен в Киеве.

«Но и здесь существует нюансы: Киев настаивает на том, что россияне должны уйти из Крыма. Не знаю, откуда предлагают уйти РФ авторы африканского мирного плана. В России, конечно, выслушают Рамапосу, но вряд ли его план примут. Не думаю, что и Украина с ним согласится, поскольку я сомневаюсь, что в нем есть положение, что Россия должна уйти из Крыма. И тогда Зеленский скажет, что такой план не соответствует его ожиданиям», — пояснил эксперт.

Фото: president.gov.ua Африканские страны надеются выступить посредниками в украинском конфликте

Какие цели преследуют африканцы

Собеседник NEWS.ru уверен: африканские лидеры не рассчитывают всерьез на успех своего плана, а преследуют другие цели.

«Одна из них — прояснить, что будет с продовольствием в условиях повышения скептицизма России к зерновой сделке. В Москве к этому вопросу подход определен: о зерновой сделке надо говорить отдельно», — подчеркнул Макаркин.

По его мнению, Россия может обсудить продовольствие в контексте прямых поставок, но увязывать вопрос с выводом войск не будет.

Директор Центра изучения Африки ВШЭ Андрей Маслов также считает, что основным вопросом для африканцев является вопрос продления зерновой сделки. Однако не менее важна проблема повышения внешнеполитического статуса.

«Африканцы в принципе заинтересованы в повышении своей роли в международной дипломатии», — пояснил Андрей Маслов NEWS.ru.

Это мнение разделяет и Алексей Макаркин. «Второй момент заключается в стремлении играть роль серьезного политического игрока в мире. Китай своим планом уже создал прецедент, который был адресован странам глобального Юга — можно выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом, проявить активность, продемонстрировать геополитическую субъектность, свою роль игрока. Вот африканские страны это и делают. Если Китаю можно, почему им нельзя?» — отмечает эксперт.

Почему не приехал президент Египта

По мнению Алексея Макаркина, в мирной делегации можно выделить двух основных игроков: арабский Египет и ЮАР из Черной Африки.

«Именно президент ЮАР выходит на первый план. Здесь, видимо, играют роль амбиции этой страны. Он посетил Киев, в субботу будет в Петербурге. ЮАР — член БРИКС, как и Китай, Бразилия. Соответственно, ЮАР усиливает свой статус в Африке», — указывает политолог.

Это стало одной из причин, по которой свое представительство в делегации понизил Египет. Изначально предполагалось, что его будет представлять глава государства Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

«Инициатива продвижения плана — по крайней мере в публичном пространстве — в руках у главы ЮАР Сирила Рамафосы. Поскольку президенту Египта невыгодно быть вторым, то от этой страны в миссии участвует премьер-министр Мустафа Мадбули», — заключил собеседник NEWS.ru.

Напомним, ранее свой мирный план представил Китай. Документ состоит из 12 тезисов, которые включают: уважение суверенитета, гарантии независимости и территориальной целостности всех стран, приоритет международного права без «двойных стандартов», отказ от «менталитета холодной войны».

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