Открытые раны: кто ответит за ракетные обстрелы Гянджи? Азербайджан призывает мировое сообщество расследовать военные преступления Армении

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Цветы в городе Гянджа на месте падения баллистической ракеты Р-17 «Эльбрус»

Ракетные удары по мирному населению азербайджанской Гянджи стали одним из самых резонансных событий 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году. Второй по величине город Азербайджана находился как минимум в 50 км от линии фронта и не представлял никакой военной угрозы, но в результате серии ночных обстрелов погибли более 30 мирных жителей, в том числе женщины и дети, еще около 200 человек получили тяжелые ранения. Ракеты, выпущенные с территории Армении, стали ответом на неудачи военного руководства в Ереване, заявил тогда Баку. Примечательно, что каждый обстрел происходил сразу после освобождения азербайджанской армией очередных территорий. Прошло ровно два года, однако правовая оценка этим событиям со стороны международного сообщества до сих пор не дана. Азербайджанская сторона отмечает, что отсутствие реакции — очень печальный показатель. Печальнее только наличие жертв среди мирного населения.

Гянджа впервые подверглась ракетному обстрелу 4 октября 2020 года, на следующий же день после взятия под контроль азербайджанскими войсками стратегического поселка Суговушан. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, освобождение этой территории в первые дни войны стало «большим успехом». Вслед за поражением на поле боя армянские вооруженные формирования в Карабахе взяли на себя ответственность за ракетные удары по Гяндже с целью «обезвреживания». И хотя затем армянская сторона приказала прекратить огонь во избежание невинных жертв среди гражданского населения, в результате обстрела погиб один мирный житель, а 30 получили ранения.

Еще несколько дней, и археологи не смогут даже место Гянджи найти. Придите в себя, пока не поздно, — заявил тогда представитель армянской стороны Ваграм Погосян.

Обстрелы возобновились совсем скоро. Второй ракетный удар по Гяндже был нанесен 5 октября, тогда ранения получили трое мирных жителей. А при обстреле 8 октября погибших и раненых не было, но выпущенная армянской стороной ракета нанесла ущерб жилым домам и автомобилям. На следующий день Ильхам Алиев сообщил об освобождении населённого пункта Гадрут.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа

Тем временем контрнаступательная операция Азербайджана в Карабахе продолжилась. С каждым днем бои приобретали все более ожесточенный характер. Азербайджанская армия сообщала о взятии новых территорий. С 9 по 10 октября главы МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России провели переговоры, которые продолжались почти 11 часов. По итогам стороны договорились о режиме прекращения огня в гуманитарных целях и согласились начать общение для урегулирования кризиса при содействии Минской группы ОБСЕ. Однако через несколько минут после наступления перемирия стороны вновь обрушились друг на друга с обвинениями о его нарушении. В частности, как сообщил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, с территории Армении была запущена ракета в азербайджанский Мингячевир, но ее удалось сбить.

Примерно в 02:00 11 октября Гянджу вновь обстреляли. По данным Баку, одна из ракет оперативно-тактического комплекса «Точка-У» попала в жилой дом и полностью разрушила его. Во время атаки серьезно пострадала гражданская инфраструктура, в том числе 31 многоквартирный дом превратился в руины, из-под которых на протяжении нескольких последующих дней сотрудники МЧС Азербайджана пытались спасти мирных жителей, среди которых были дети и женщины. В результате обстрелов погибли 10 человек, 40 получили тяжелые ранения.

Удары по городам, далеким от места конфликта, а также отрицание армянскими властями своих неудач стали свидетельством того, что дела на фронте обстоят не так хорошо, как хотелось бы непризнанной республике и Еревану. А премьер-министр Армении Никол Пашинян нарушением режима прекращения огня показал свою неготовность к полноценному диалогу даже под эгидой России.

Неуважение к переговорам при посредничестве России и еще одно проявление армянского фашизма. Эти подлые дела никогда не сломят волю азербайджанского народа! — написал тогда Алиев в своем официальном аккаунте в Twitter.

Однако кто бы мог подумать, что через пять дней на долю Гянджи выпадет самый масштабный ракетный обстрел. В ночь на 17 октября ракета «Эльбрус» снова упала на жилой дом, образовав огромную воронку. Представители армянских вооруженных формирований перечислили свои военные цели в Гяндже.

Военные цели, находящиеся в Гяндже: военно-воздушная база, вертолетная эскадрилья; бригада особого назначения внутренних войск; центр боевого управления Минобороны Азербайджана; радиотехнический батальон; база горюче-смазочных материалов Минобороны центрального подчинения; машиностроительный завод Министерства оборонной промышленности, авиаремонтный завод и предприятие по ремонту артиллерии, — говорилось в сообщении.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости 17.10.2020. Сотрудники МЧС Азербайджана на месте разбора завалов разрушенных домов после ракетного обстрела города Гянджа

Но, как сообщали корреспонденты российских и западных СМИ, вблизи мест, пораженных ракетами, не было военных баз и важных целей, то есть ракеты поразили густонаселенные жилые районы города. В результате погибли 15 мирных жителей, среди которых был 13-летний гражданин России, еще 55 получили ранения.

Октябрьские события Гянджи повергли в шок азербайджанскую общественность. Азербайджанцы во всем мире чтили память тех, кто погиб во время обстрелов, возлагали красные гвоздики у посольств Азербайджана в других странах и призывали мировое сообщество отреагировать на эти военные преступления.

Сегодня азербайджанская сторона возмущена тем, что ответственные за ракетные удары по мирному населению Гянджи не предстали перед судом. Широкое распространение получили всплывшие недавно кадры, снятые в ходе второй войны в Карабахе. На них, предположительно, азербайджанские военные расстреливают армянских солдат. Видео вызвало такой резонанс, что о нем заговорили не только армянские, но и европейские и американские чиновники. Азербайджан, приверженный соблюдению международного права, в оперативном порядке создал следственную группу для расследования событий, снятых на этом видео. Как известно, по результатам следствия азербайджанской стороной в отношении четырех человек были открыты уголовные дела. Однако вместе с тем Генеральная прокуратура республики возмутилась поведением некоторых стран, которые «никогда не задаются вопросом, почему армянская сторона не провела расследование ни по одному подобному факту в отношении азербайджанских военнослужащих».

Через несколько дней наступит вторая годовщина ракетного удара Вооруженных сил Армении по второму по величине городу Азербайджана — Гяндже, и гибели десятков мирных жителей. До сих пор никто не был привлечен Арменией к ответственности за это военное преступление. Мы приглашаем министра иностранных дел Франции выступить с призывом к Армении в связи с этим вопросом, — говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на проармянские заявления французских чиновников.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Азербайджан. Гянджа. Мемориал в память о погибших детях в результате ракетного обстрела 11 октября 2020 года

При этом Москва, соблюдающая нейтралитет в отношениях между Баку и Ереваном, призывает обе стороны серьезно отнестись к расследованиям подобных инцидентов и при необходимости принять серьезные меры в отношении преступников.

Все подобные случаи требуют незамедлительного, тщательного и всестороннего анализа, в том числе на предмет признаков военных преступлений. Исходим из того, что стороны должны придерживаться всех положений трехстороннего соглашения лидеров России, Азербайджана и Армении (от 9 ноября 2020 года. — NEWS.ru), в том числе в части решения остающихся вопросов. Это касается и обмена военнопленными, и выяснения судьбы пропавших без вести, и защиты культурно-гуманитарного наследия в регионе, — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Хотя многие страны говорят о важности решения гуманитарных вопросов, расследования военных преступлений и решения противоречий между Баку и Ереваном, многое на сегодняшний день остается лишь на словах. Про ночные обстрелы Гянджи вспоминают лишь в Азербайджане. Но, учитывая приверженность международному праву, Баку, по всей видимости, будет требовать взаимной реакции от мирового сообщества, а также от Армении.