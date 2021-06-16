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Михаил Щипанов
Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги попросил президента республики Александра Лукашенко помиловать дочь.
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Испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.
Предварительные испытания препарата пройдут в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. В создании вакцины от коронавируса принимают участие пять лабораторий РНПЦ. В настоящее время специалисты приступают к предварительным исследованиям на...
Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь