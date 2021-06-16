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Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

09:51, 17 июня 2021
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги попросил президента республики Александра Лукашенко помиловать дочь.

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