Отец Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь

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Испытания собственной вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в Белоруссии. Об этом сообщает БелТА.

Предварительные испытания препарата пройдут в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. В создании вакцины от коронавируса принимают участие пять лабораторий РНПЦ. В настоящее время специалисты приступают к предварительным исследованиям на...