«Всё от лукавого»: Лавров — о «провокации» РФ беспорядков в Казахстане

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слухи о том, что беспорядки в Казахстане якобы были спровоцированы не без помощи России, чтобы Москва могла взять республику под свой контроль. Министр заявил в эфире Первого канала, что такие заявления являются лишь конспирологической теорией.

По словам главы ведомства, сторонники другой теории считают, будто беспорядки в Казахстане — дело рук стран Запада. Будто бы таким образом они намеревались ослабить позиции России перед переговорами в Женеве и Брюсселе.

Другие обвиняют нас в том, что мы это спровоцировали, чтобы ворваться в Казахстан и взять его под свой контроль. Это всё от лукавого, — сказал Лавров.

По его словам, казахстанские власти проводят полноценное расследование беспорядков в республике и огласят его результаты. Сложившаяся в этой стране ситуация, подчеркнул он, не имеет никакого отношения к Москве.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками. Впоследствии руководство ОДКБ приняло решение о выводе миротворцев из республики, поскольку они выполнили стоявшие перед ними задачи.