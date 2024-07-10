От детской больницы до Бучи: в каких ударах Запад обвинял РФ, где правда

Фото: president.gov.ua

На заседании Совета Безопасности ООН страны Запада обвинили Россию в падении ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Вслед за властями Украины они заявили, что попадание произошло в результате обстрелов со стороны российских ВКС. В Москве эти заявления опровергли, назвав обвинения западных стран «двойными стандартами». Какие еще «пиар-операции» по дискредитации РФ проводил Киев вместе со своими западными партнерами и почему им верят без каких-либо доказательств — в материале NEWS.ru.

Кто обстрелял детскую больницу в Киеве

В понедельник, 8 июля, в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщил о работе ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о падении обломков ракет в нескольких районах города, а также о разрушениях в детской больнице «Охматдет». По словам мэра, погибли 20 человек и около 100 пострадали.

Украина обвинила в ударах Россию. Служба безопасности Украины утверждает, что удар по «Охматдету» был совершен при помощи крылатой ракеты Х-101. По данным спецслужбы, на месте удара найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть ее руля.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что по украинским военным объектам в Киеве и других городах действительно был нанесен массированный удар. Однако в военном ведомстве опровергли заявления украинских властей о намеренных ударах по гражданской инфраструктуре. Там отметили, что здание детской больницы пострадало после падения на него ракеты противоракетного комплекса ВСУ, а опубликованные фото и видеокадры из Киева Минобороны назвало доказательством попадания снаряда, выпущенного украинской ПВО.

«Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — отметили в Минобороны.

Фото: president.gov.ua

Как отреагировали на обвинения Киева в Москве

На следующий день, 9 июля, МИД Чехии вызвал российского посла Александра Змеевского, которому было передано послание с обвинениями России в обстреле больницы «Охматдет». Объяснения российской стороны, по словам посла, чешская сторона слушать отказалась.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Киев использует трагедию с детской больницей в пропагандистских целях, чтобы воспрепятствовать усилиям мирового сообщества, которое в последнее время активизировало поиски способа урегулировать украинский кризис.

В свою очередь Киев запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН по поводу попадания ракеты в «Охматдет». Там постпред России при организации Василий Небензя заявил, что обвинения России — «очевидное проявление двойных стандартов». По мнению дипломата, Совет Безопасности ООН был втянут в грязную пропагандистскую кампанию киевского режима. Во время выступления в Совбезе российский постпред представил фото- и видеосвидетельства того, что в районе больницы упала зенитная ракета AIM-120 системы ПВО NASAMS. Такие страны Запада поставляют украинской стороне.

«Понимает ли господин Жовнир (гендиректор детской больницы „Охматдет“. — NEWS.ru), что, если бы это была российская ракета, от здания ничего бы не осталось? Дети и взрослые погибли бы, а не были бы ранены», — подчеркнул Небензя.

Зачем Запад безосновательно обвиняет Россию

Странам Запада важно было накануне саммита НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне, создать соответствующий информационный фон, заявил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

«Использование столь недостойных поводов в информационных целях — часть работы стран НАТО. В этом случае у них нет никаких явных доказательств, поэтому для непредвзятого наблюдателя их обвинения не выглядят убедительными. Но и на Западе все это понимают, так что вся информационная шумиха сойдет на нет уже завтра», — сказал Ткаченко.

Такого же мнения придерживается политолог Владимир Скачко. В беседе с NEWS.ru он отметил, что антироссийские кампании со стороны Запада происходят не впервые, так как в условиях информационной войны становится важным массовость сообщений о чем-либо.

«Фейк или нет — не важно. Такие спекуляции, к сожалению, уже стали привычным явлением. Другое дело, что на Украине действительно гибнут гражданские. Это происходит из-за того, что ВСУ используют жилые кварталы или социальные объекты для создания огневых точек или с другими военными целями. Они относятся к собственным людям как к живому щиту, а Запад это фактически одобрил. Граждане Украины стали просто статистикой, на их смерти уже не обращают внимания, хотя это страшная трагедия», — посетовал Скачко.

Фото: president.gov.ua

Как и зачем обстреливают Запорожскую АЭС

СМИ уже давно обсуждают угрожающие ядерной катастрофой обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Россия не раз созывала заседания совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако директор организации Рафаэль Гросси из раза в раз лишь заявляет, что обстрелы станции «безрассудны» и они «значительно увеличивают риск ядерной аварии». При этом он не уточняет, кто обстреливает ЗАЭС.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков вновь призвал МАГАТЭ «назвать вещи своими именами». «Нельзя отделываться фразами в том духе, что удары по ЗАЭС неприемлемы, откуда бы эти удары ни наносились. Это сознательное затушевывание очевидного факта, что под угрозу станцию и, соответственно, безопасность миллионов европейцев ставят Киев и его спонсоры, которые ему потакают и не принимают мер для того, чтобы пресечь подобного рода действия», — сказал дипломат.

Напомним, что украинские власти отрицают причастность к обстрелам станции. В украинском центре по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) в этой связи обвинили Россию в провокациях и распространении пропаганды. «Враг манипулирует беспокойством со стороны МАГАТЭ, пытаясь обвинить Украину в ядерном терроризме», — утверждают в СНБО.

Фото: Таисия Воронцова /РИА Новости

Как и для чего была разрушена Каховская ГЭС

Летом прошлого года в Херсонской области в ходе обстрела была разрушена плотина Каховской ГЭС. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий на левом берегу Днепра. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра. Надводные сооружения оказались разрушены, после чего вода направилась вниз по течению. Российские и украинские власти сообщили, что под угрозой подтопления оказались десятки населенных пунктов. В частности, был затоплен подконтрольный России город Новая Каховка, там власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Он возложил ответственность за произошедшее на «российских террористов». Посол Украины в Германии Алексей Макеев оценил ущерб из-за разрушения ГЭС в $14 млрд. Верховная рада приняла обращение к ООН в связи с ЧП. Генпрокурор Украины Андрей Костин в связи с разрушением плотины обратился в Международный уголовный суд (МУС).

Кремль сразу же отреагировал на эти обвинения Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в причастности к удару по ГЭС. По его словам, плотина была разрушена в результате «преднамеренной диверсии» со стороны Украины. Он подчеркнул, что подрыв плотины может повлечь «очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить». По словам Пескова, одной из целей подрыва Каховской ГЭС было лишить водоснабжения Крым.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Как ВСУ разбомбили вокзал в Краматорске

В апреле 2022 года под обстрелом оказался железнодорожный вокзал в контролируемом украинскими войсками Краматорске. Погибло не менее 39 человек, 87 получили ранения. Большинство из них ждали эвакуации на запад страны. Киевские власти немедленно обвинили в ударе Россию и заявили, что он нанесен баллистической ракетой «Искандер».

Не остался в стороне и президент США Джо Байден. Он заявил, что обстрел вокзала — «дело рук российских военных».

«Атака на украинский вокзал — это ещё одно ужасное злодеяние, в результате которого был нанесён удар по мирным жителям, пытавшимся эвакуироваться и добраться до безопасного места», — заявил Байден.

Российское Минобороны немедленно опровергло заявления киевских властей и отметило, что такие ракеты есть только у Вооруженных сил Украины. По версии российских военных, удар был нанесен украинским ракетным дивизионом из района населенного пункта Доброполье с целью сорвать выезд жителей и использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ. Появившиеся затем в Сети фото позволили идентифицировать ударивший по вокзалу боеприпас как ракета «Точка-У». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать удар по вокзалу Краматорска.

Как Москву обвинили в трагедии в Буче

Захарова заявила, что Киев устраивает провокации для того, чтобы «объяснить» западной аудитории причину отсутствия мирных переговоров. «Теперь весь мир знает, что Буча случилась ровно для того, чтобы зафиксировать восприятие западной аудиторией прекращения переговоров», — отметила дипломат.

Международные организации до сих пор не провели расследование обстоятельств гибели гражданских лиц в городе Буча Киевской области в апреле 2022 года. Напомним, что тогда в Сети распространились фотоматериалы с лежащими на улицах трупами, а подписи к ним гласили, что к расстрелу мирного населения якобы причастна российская армия.

В Минобороны России тогда сообщили, что российские подразделения полностью вышли из Бучи ещё 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров РФ и Украины в Турции. В военном ведомстве указали, что еще 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет. Он не упоминал о проведении спецоперации СБУ и не сказал ни слова о трупах на улицах и причастности к этому российских военных.

В связи с этим Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела. Однако никакой реакции не последовало. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва ждала хотя бы получения списка имен погибших, но ничего не было сделано. Также ОБСЕ игнорирует запросы российской стороны о возможности направления в Бучу специальной международной миссии для сбора на месте всех необходимых данных и получения от украинской стороны списка людей, тела которых были там захоронены.

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто виноват в бомбежке драмтеатра в Мариуполе

16 марта 2022 года мариупольский горсовет сообщил в своем Telegram об авиаударе по зданию городского драматического театра, в котором от бомбардировок и артобстрелов укрывались мирные жители. Власти города, который тогда находился под контролем Украины, сообщили, что взрыв разрушил центральную часть здания, упавшие на землю обломки перекрыли вход в бомбоубежище. Из него впоследствии удалось вызволить около 130 человек. Западные СМИ сообщили, что удар по театру преднамеренно нанесли российские военные.

Однако, по данным Минобороны РФ, эти обвинения не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве заявили, что «боевики националистического батальона „Азов“ (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра». Как указывал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.

Позже Министерство информации Донецкой Народной Республики провело расследование произошедшего. Согласно его результатам, обстоятельства подрыва драмтеатра в Мариуполе указывают на то, что ответственность за него несут украинские войска.

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