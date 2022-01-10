Освобождённый в Казахстане музыкант Рузахунов записал видеообращение

Освобождённый в Казахстане киргизский музыкант Викрам Рузахунов записал видеообращение. Кадры публикует Telegram-канал Sputnik Кыргызстан. На них музыкант поблагодарил власти республик за своё освобождение. Рузахунова задержали по подозрению в терроризме, однако после митингов его соотечественников у посольства Казахстана в Киргизии мужчину освободили.

Я до сегодняшнего дня по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном киргизского народа, — сказал музыкант в видеообращении.

Ранее сообщалось, что, освободив Рузахунова, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выполнил обещание, данное накануне митингующим возле посольства Казахстана в Киргизии. Он заверил, что сделает всё возможное, чтобы спасти Рузахунова. Ташиев также подтвердил, что музыкант не принимал участия в беспорядках в Казахстане.

Перед этим казахские СМИ опубликовали видео с задержанным в Алма-Ате мужчиной, который признался, что якобы участвовал в митингах за деньги. На его лице видны следы побоев.

На кадрах мужчина рассказывает, что 1 января с ним связались незнакомые люди и предложили участие в митинге за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей, $200). Ему якобы купили билет в Алма-Ату на 2 января, а по прилёте отвезли на одну из квартир города, где были также граждане Узбекистана и Таджикистана. Однако когда начался митинг, по признанию мужчины, он испугался и уехал, а потом его задержали силовики.

Пользователи соцсетей узнали в нём известного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова и сочли, что «признание» было сделано под давлением.