Осталось 30 метров: Ермак раскрыл срок окончания конфликта на Украине Глава офиса Зеленского Ермак: конфликт на Украине закончится внезапно

Фото: president.gov.ua

Андрей Ермак

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что конфликт на Украине может закончиться «очень быстро». Известно ли, когда завершатся боевые действия, что сказал Ермак, о чем он предупредил украинцев?

Что сказал Ермак об окончании конфликта на Украине

Ермак дал интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук в ходе «саммита формулы мира» с участием Украины на Мальте 28--29 октября.

«Никто не знает, когда закончится конфликт. Он может закончиться очень быстро, и для этого все делается. Много факторов на это влияют, однако очень бы хотелось, чтобы это сбылось как можно скорее», — заявил Ермак.

Он отметил, что не может сказать, что «знает или чувствует», когда закончится конфликт.

«Но если сравнить, например, забег на 100 метров, я думаю, что 70 метров мы уже пробежали. И остальные 30 будут самыми тяжелыми. И надо... Если ты начал радоваться и уже чувствуешь себя победителем, можно все проиграть», — предупредил Ермак украинцев.

Кто поддерживает Украину

Киев смог привлечь на III «саммит формулы мира» на Мальте 66 государств — приглашение на встречу проигнорировал Китай. Россия и ее сторонники не были приглашены. Встречи проходили за закрытыми дверями. Ермак в интервью отметил, что на первой встрече в таком формате, которая состоялась в Копенгагене, присутствовали представители 23 стран, а на встрече в Джедду в Саудовской Аравии прибыли уже 40 стран.

В ходе интервью Андрей Ермак утверждает, что Киев пользуется широкой поддержкой и называет четыре причины, по которым проводить президентские выборы на Украине не представляется возможным.

По словам Ермака, эти условия следующие: выборы должны быть признаны мировым сообществом как демократичные, находящиеся на передовой военнослужащие должны получить возможность проголосовать, также возможность принять участие в выборах необходимо предоставить всем уехавшим из страны, а расходы на организацию и проведение голосования не будут покрываться из бюджета Украины.

Ермак отметил, что партнеры задают Киеву вопросы о проведении выборов, но не оказывают давления. Он отметил, что сам про выборы не думает, так как есть более важные задачи.

Что ждет украинцев в ближайшее время

Впереди у Украины зима, которая, как считают в Киеве, может принести стране серьезные проблемы, отмечал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Die Welt 6 ноября. По его словам, Украину ждет «худшая зима в истории». В Киеве обеспокоены возможностью российских ударов по критической инфраструктуре, и запрашивают у Германии предоставить зенитные комплексы, отметил он.

Кулеба заявил, что этом случае в Киеве будут готовы «закрыть глаза» если не получат крылатые ракеты Taurus, но немцы дадут дополнительные системы ПВО.

Как объяснили Госдепартаменте США 8 ноября, за минувший год на Украине значительно сократились возможности для обеспечения света и тепла для населения.

«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более сложной, чем предыдущая. Генерирующие мощности сократились на 50%», — констатировал помощник госсекретаря Джеффри Пайетт.

В США также ожидают, что с наступлением зимы проблемы могут возникнуть у ВСУ, которые планируют наступление, несмотря на холода.

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