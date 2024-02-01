Осквернителю памятника детям блокадного Ленинграда предъявили обвинение СК Армении: осквернителя памятника в Ереване обвинили в разжигании ненависти

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Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване

Следственный комитет Армении предъявил обвинения в разжигании вражды и ненависти жителю Еревана, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Жителю Еревана предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 329 УК (публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды), — уточнили в СК.

Ранее стало известно, что мужчина по имени Самвел Ширинян сорвал и растоптал ленты в цветах российского флага и опрокинул венки у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Свои действия он снимал на видео, которое выложил в Сеть.

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал действия вандала возмутительными и кощунственными. Он подчеркнул, что такое поведение невозможно ничем оправдать.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила о решительном осуждении со стороны России осквернения памятника в Ереване. Она выразила надежду, что власти Армении впредь смогут пресечь подобного рода инциденты. По мнению дипломата, случившееся является следствием кампании по очернению РФ.