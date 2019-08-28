https://static.news.ru/photo/3ae2673a-c9aa-11e9-a2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россиянина Никиту Чирцова задержали в Минске. Милиция Белоруссии сообщила, что он находится в розыске за участие в акции 27 июля в Москве за доступ оппозиционных кандидатов к выборам в столичный парламент.

В настоящее время Чирцов находится в городской милиции Первомайского района Минска, сообщает « ОВД-Инфо » со ссылкой на родственников задержанного.

По информации издания, Чирцов участвовал в демократических протестах в Москве и ранее был оштрафован по административному делу за участие в митинге.

В конце июля СК завёл уголовное дело о якобы массовых беспорядках и применении насилия в отношении силовиков. Его фигурантами стали 13 человек.

Как писал News.ru, ранее не допущенная властями до выборов в Мосгордуму Любовь Соболь анонсировала шествие в центре Москвы против политических репрессий. Юрист Фонда борьбы с коррупцией уточнила, что акция протеста начнётся 31 августа у памятника Грибоедову.