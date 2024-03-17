Опубликованы кадры с места атаки дронов на воинскую часть в Приднестровье

Фото: t.me/GUpCS

Телеканал «Первый Приднестровский» опубликовал кадры последствий нападения дронов-камикадзе на военную часть в Тирасполе. Беспилотник атаковал объект, после чего на территории произошли взрыв и пожар.

На видео показаны сгоревшие обломки военного вертолета. Предварительно установлено, что прилет БПЛА зафиксировали со стороны «Клеверного моста», сообщили в Министерстве госбезопасности ПМР. ЧП обошлось без человеческих жертв.

Также на видео попал момент удара по боевому вертолету.

Министерство государственной безопасности ПМР сообщило об атаке на военную часть днем 17 марта. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, было возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об угрозе катастрофы в Приднестровье из-за политики Кишинева. При этом военный политолог Александр Перенджиев не исключил, что Молдавия может готовиться к началу агрессивных действий против ПМР на фоне приостановки действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе. По его мнению, это происходит по указке Пентагона и НАТО.