Опубликованы данные 1000 участвующих в задержаниях белорусских силовиков

https://static.news.ru/photo/1135bf1a-fa9e-11ea-a6c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta выложил в открытый доступ личные данные 1000 сотрудников МВД, которые участвовали в разгоне митингов.

Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря киберпартизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных, — заявили администраторы паблика.

При этом они попросили подписчиков принять участие в формировании базы данных и сообщить, если представитель силовых структур оказался там случайно или больше не служит в полиции.

11 сентября канал сообщил, что получил от «белорусских киберпартизан» базу с «десятками тысяч личных данных» силовиков. Тогда они дали неделю «на пробуждение совести и заявление своей позиции» силовикам и отметили, что «там ещё остались честные люди, которые не хотят исполнять преступные приказы».

До этого в Минске завершился женский марш. Акция проходила в центре белорусской столицы и стартовала от Комаровского рынка, где уже шестую неделю подряд собирается оппозиция Белоруссии. Участницы марша выбрали яркие наряды и блестящий макияж. Они отметили, что блёстками хотят привлечь внимание к себе и своим требованиям.

Во время несанкционированного шествия силовики задержали более 140 человек, сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна». При этом в ГУВД Мингорисполкома информацию о задержаниях подтвердили, но о точном числе ничего не сказали.

Как писал NEWS.ru, в Минске бойцы ОМОНа задержали журналиста.