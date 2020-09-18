Опубликованы данные 1000 участвующих в задержаниях белорусских силовиков

Белорусский оппозиционный Telegram-канал Nexta выложил в открытый доступ личные данные 1000 сотрудников МВД, которые участвовали в разгоне митингов.
Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря киберпартизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных, — заявили администраторы паблика.
При этом они попросили подписчиков принять участие в формировании базы данных и сообщить, если представитель силовых структур оказался там случайно или больше не служит в полиции.
11 сентября канал сообщил, что получил от «белорусских киберпартизан» базу с «десятками тысяч личных данных» силовиков. Тогда они дали неделю «на пробуждение совести и заявление своей позиции» силовикам и отметили, что «там ещё остались честные люди, которые не хотят исполнять преступные приказы».
До этого в Минске завершился женский марш. Акция проходила в центре белорусской столицы и стартовала от Комаровского рынка, где уже шестую неделю подряд собирается оппозиция Белоруссии. Участницы марша выбрали яркие наряды и блестящий макияж. Они отметили, что блёстками хотят привлечь внимание к себе и своим требованиям.
Во время несанкционированного шествия силовики задержали более 140 человек, сообщил незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна». При этом в ГУВД Мингорисполкома информацию о задержаниях подтвердили, но о точном числе ничего не сказали.
Как писал NEWS.ru, в Минске бойцы ОМОНа задержали журналиста.
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