Опубликовано видео азербайджано-турецких военных учений в Карабахе В Карабахе и Нахичевани впервые начались азербайджано-турецкие военные учения

Фото: mod.gov.az

В Карабахе и Нахичевани стартовали совместные тактические учения Анкары и Баку «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023», сообщает Министерство обороны Азербайджана. В них задействованы около 3000 человек, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты. Военные будут отрабатывать задачи на земле и в воздухе.

На учениях с использованием методов современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину условного противника, — сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что основное внимание будет уделяться обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления.

21 сентября Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с успешным завершением антитеррористической операции в Карабахе. Гюлер выразил глубокие соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал всем раненым скорейшего восстановления.