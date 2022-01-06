Опубликовано видео нападения радикалов на силовика в Алма-Ате

Момент нападения радикалов на сотрудника сил правопорядка в Алма-Ате попал на видео. Группа протестующих повалила его на землю и стала жестоко избивать, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Видео, предположительно, было снято 5 января.

На видеозаписи видно, как один из погромщиков догоняет силовика, замыкающего колонну отходящих стражей порядка. Он бьёт того палкой по голове, в результате чего силовик падает на землю. Затем к нападавшему подбегают другие митингующие, которые продолжают избивать стража порядка палками и ногами, срывают с него каску. Тот уже не может оказать сопротивления. Коллеги силовика на помощь к нему так и не пришли.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. По всему Казахстану был отключён Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране и принял отставку кабмина. В Казахстан 6 января был направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские подразделения ВДВ.