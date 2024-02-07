Опубликовано видео голосования Алиева с супругой в Ханкенди

Фото: president.az

Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи проголосовали в Ханкенди

Видео голосования действующего президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой на внеочередных выборах главы государства публикует NEWS.ru. Алиев вместе с семьей проголосовал на участке в Ханкенди.

На видео видно, как азербайджанский лидер прибыл с семьей к участку № 14 избирательного округа № 122 в Карабахе. Перед голосованием у всех проверили документы, после чего они направились в кабинки для голосования, затем опустили бюллетени в прозрачный ящик.

После голосования Алиев с семьей подошли к смотровой площадке и осмотрели местные красоты. В день выборов в Ханкенди отличная погода, светит солнце.

Традиционно Алиев голосовал в Баку на избирательном участке в школе № 6, но в этот раз выбрал для этого Ханкенди. 15 октября президент Азербайджана поднял там флаг республики.

Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов ранее сообщил, что в Карабахе в списки внесены 23 тысячи избирателей, однако он допустил, что проголосовавших может быть больше. Сейчас много людей занимаются строительством и восстановлением в регионе, они могли воспользоваться своим правом, чтобы проголосовать по месту работы.