Опубликовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна

https://static.news.ru/photo/916f4c48-5429-11eb-b145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление по итогам трёхсторонних переговоров в Москве.

Текст заявления приводит РИА Новости. В документе говорится, что рабочая группа трёх стран по развитию Нагорного Карабаха до 30 января 2021 года проведёт первое заседание. По результатам этого мероприятия будет сформирован перечень основных направлений работы. В приоритете будет восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения.

Рабочая группа до 1 марта 2021 года представит для утверждения на высшем уровне сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации, выполнения и обеспечения безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджанскую Республику и Республику Армения, равно как и перевозок, осуществляемых Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, при выполнении которых требуется пересечение территорий Азербайджанской Республики и Республики Армения, — указано в совместном заявлении.

Также в документе отмечается, что сопредседатели рабочей группы в целях реализации основных направлений деятельности сформируют экспертные подгруппы из должностных лиц всех стран-участниц. Эксперты в течение месяца после заседания группы представят перечень проектов с указанием необходимых для их реализации мероприятий и ресурсов.

Алиев и Пашинян прибыли в столицу России для переговоров утром 11 января. Политики не встречались лично с февраля 2020 года. Как передавал NEWS.ru, Путин в ходе переговоров заявил, что условия мирного соглашения по Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.