Опубликован снимок питомца Лукашенко В Сети появился снимок живущего у Лукашенко хамелеона Жорика

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

В Сети появилась фотография домашнего питомца президента Белоруссии Александра Лукашенко, снимок хамелеона Жорика опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». По его данным, животное уже 2,5 года проживает дома у главы государства.

Похожих на символ года Дракона питомцев показывали в преддверии наступления 2024-го. На кадрах видно, как любимец Лукашенко ползает по новогодним украшениям.

Известно, что Жорик не единственное домашнее животное белорусского лидера. Также у президента есть собака породы шпиц по кличке Умка. В 2022 году питомец привлек внимание общественности, когда хозяин продемонстрировал его на застолье по поводу празднования Дня урожая в стране. Умка заняла центр обеденного стола, что не оценили пользователи соцсетей, посчитав, что решение усадить собаку на обеденный стол нарушает правила гигиены, а также это неуважительно по отношению к собравшимся гостям.

В мае 2023 года губернатор Владимирской области Александр Авдеев подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко коня породы владимирский тяжеловоз. Подарок был передан Авдеевым в ходе его визита в Минск. Тогда белорусский президент и российский губернатор обсудили торгово-экономическое сотрудничество между республикой и Владимирской областью.