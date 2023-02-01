Казахстан объяснил закрытие торгпредства в России Казахстан планирует закрыть торгпредставительство в России из-за оптимизации госорганов

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Причиной закрытия торгового представительства Казахстана в России является оптимизация работы государственных органов республики, сообщается на сайте Министерства торговли и интеграции Казахстана. В ведомстве также отметили, что в настоящее время для казахстанского бизнеса уже созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов.

В рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией, было принято решение об упразднении торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации, — говорится постановлении.

Министерство торговли и интеграции Казахстана 1 февраля вынесло на публичное обсуждение законопроект о закрытии торгового представительства республики в России. Документ опубликован на портале «Открытые НПА». Обсуждение продлится до 15 февраля.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что предложение Казахстана связано с желанием сохранить связи с Западом. Он считает, что Астана пытается «маневрировать», как она делал и до начала спецоперации. Помимо того, страна может опасаться попасть под раздачу санкций, отметил депутат.