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Опрос: четверть украинцев готовы проголосовать за Зеленского на выборах

16:01, 05 января 2021 19
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: acebook.com/zelenskiy95

Лишь четвёртая часть населения Украины выражает готовность проголосовать за Владимира Зеленского в качестве президента страны в случае, если в ближайшее время состоялись бы очередные президентские выборы, свидетельствуют данные исследования.

При этом опрос группы «Рейтинг» показывает, что, несмотря на то что за действующего президента Украины готовы проголосовать лишь 26,2% респондентов, он всё равно оказался наиболее популярным из предложенных кандидатов.

Так, за главу политической силы «Оппозиционный блок» Юрия Бойко готовы проголосовать 16,6% опрошенных, за экс-президента Петра Порошенко 13,3%, за Юлию Тимошенко — 10,5%.

Также Зеленский возглавил рейтинг доверия национальных политиков, о доверии действующему президенту страны заявили 41% опрошенных, 54% утверждают, что не доверяют Зеленскому на посту президента.

Ранее NEWS.ru писал, что среди украинцев в новогоднюю ночь поздравление президента России Владимира Путина на YouTube стало популярнее, чем обращение главы Украины Владимира Зеленского.

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