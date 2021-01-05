Опрос: четверть украинцев готовы проголосовать за Зеленского на выборах

https://static.news.ru/photo/5d77d1c6-4f56-11eb-b274-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: acebook.com/zelenskiy95

Лишь четвёртая часть населения Украины выражает готовность проголосовать за Владимира Зеленского в качестве президента страны в случае, если в ближайшее время состоялись бы очередные президентские выборы, свидетельствуют данные исследования.

При этом опрос группы «Рейтинг» показывает, что, несмотря на то что за действующего президента Украины готовы проголосовать лишь 26,2% респондентов, он всё равно оказался наиболее популярным из предложенных кандидатов.

Так, за главу политической силы «Оппозиционный блок» Юрия Бойко готовы проголосовать 16,6% опрошенных, за экс-президента Петра Порошенко 13,3%, за Юлию Тимошенко — 10,5%.

Также Зеленский возглавил рейтинг доверия национальных политиков, о доверии действующему президенту страны заявили 41% опрошенных, 54% утверждают, что не доверяют Зеленскому на посту президента.

Ранее NEWS.ru писал, что среди украинцев в новогоднюю ночь поздравление президента России Владимира Путина на YouTube стало популярнее, чем обращение главы Украины Владимира Зеленского.