Оппозиция заявила о сотнях нарушений на президентских выборах в Молдавии

https://static.news.ru/photo/f40f7506-1c7c-11eb-8578-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/maia.sandu

Оппозиция зафиксировала сотни нарушений в ходе состоявшихся в воскресенье в Молдавии президентских выборов. Об этом во время брифинга после закрытия избирательных участков заявила глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.

Сегодня я увидела много попыток украсть выборы. Были попытки организованного подвоза избирателей, провокации и другие нарушения. Только по организации подвоза избирателей поступило 300 заявлений, — приводит ТАСС слова Санду.

Ранее оппозиционный кандидат в президенты Молдавии Октавиан Цыку заявил о вмешательстве в выборы наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ Казбека Тайсаева, заявившего ранее о противозаконном блокировании избирательного участка в Приднестровье. Цыку подал соответствующее обращение в Центризбирком с требованием лишить Тайсаева аккредитации.

Как сообщал NEWS.ru, причиной, по которой Цыку обвинил Тайсаева, стали действия депутата во время инцидента в селе Варница, где парламентарии и сторонники Партии действия и солидарности преградили дорогу избирателям из Приднестровья. Как отметил Цыку, российский депутат «требовал разблокировать дорогу и давал указания».

Глава ЦИК Дорин Чимил ранее заявил, что действия заблокировавших дорогу избирателям незаконны и могут быть квалифицированы как уголовное преступление.