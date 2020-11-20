Оппозиция вновь вышла на улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

https://static.news.ru/photo/56fb1c68-2b25-11eb-a798-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

В Ереване оппозиционные активисты перекрыли сразу несколько центральных улиц города с требованием отправить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время перекрыты улицы Баграмяна и Маштоца, а также улицы Киевян и Мясникян.

Протестующие скандируют лозунги «Никол предатель! Никол должен уйти!».

Накануне полиция Армении задержала 24 участника акции протеста, которые блокировали центральные улицы Еревана. Трассы были разблокированы только после вмешательства правоохранителей.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна, считая, что подписанное им совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, является капитуляцией. Они также считают премьер-министра ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ надеются, что происходящие в Армении события не отразятся на реализации договорённостей по Карабаху. При этом ситуацию в республике в ведомстве комментировать отказались, отметив, что это внутреннее дело Армении.