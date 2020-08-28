Оппозиция в Белоруссии создаст политическое движение

Оппозиционные силы в Белоруссии сформируют политическое движение, сообщила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
Представитель штаба Светланы Тихановской
Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и её регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас, — заключила Колесникова.
В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.
29 августа в Минске прошла очередная протестная акция — женский марш солидарности. В ходе неё были задержаны несколько журналистов, в частности, сотрудники белорусского бюро «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик. Как писал NEWS.ru, позже милиция отпустила их.
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