Оппозиция в Белоруссии создаст политическое движение

https://static.news.ru/photo/3b89fe2e-ea23-11ea-87db-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Виктор Бабарико/youtube.com

Оппозиционные силы в Белоруссии сформируют политическое движение, сообщила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

Представитель штаба Светланы Тихановской заявила об этом в ходе стрима на YouTube. По словам Колесниковой, к вопросу создания политического движения «будут возвращаться». Оппозиционерка отметила, что на протяжении 20 лет в Белоруссии не регистрировались новые партии.

Это говорит о том, что механизмы по созданию партии и её регистрации, скорее всего, не работают или очень плохо работают, как и все остальные законы у нас, — заключила Колесникова.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

29 августа в Минске прошла очередная протестная акция — женский марш солидарности. В ходе неё были задержаны несколько журналистов, в частности, сотрудники белорусского бюро «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рабчик. Как писал NEWS.ru, позже милиция отпустила их.