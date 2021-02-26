Оппозиция в Армении призвала президента не поддаваться на шантаж Пашиняна

https://static.news.ru/photo/499ef81e-7828-11eb-8b5c-96000091f725_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Сторонники отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались у здания администрации президента республики Армена Саркисяна и призвали его поддержать отстранение главы кабмина от должности.

Наше главное требование, чтобы президент не поддавался на шантаж премьера и направил ходатайство об отмене увольнения начальника Генштаба в Конституционный суд, — цитирует РИА Новости координатора оппозиционного «Движения за спасение родины» Ишхана Сагателяна.

Он добавил, что пока протестующим не удалось встретиться с главой государства. Сотрудник администрации заверил, что Саркисян примет делегацию оппозиции после того, как у него закончится другая встреча.

Здание администрации президента оцеплено полицией. При этом сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проведению митинга.

Поводом для акций оппозиции за отставку Пашиняна послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие также потребовали отставки премьера. Их поддержали бывшие президенты страны.

Накануне лидер оппозиции Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра.

Как писал NEWS.ru, Саркисян занял нейтральную позицию в конфликте между Пашиняном и военным. В администрации президента заявили, что он не будет действовать под давлением ситуации. В своей деятельности он руководствуется только интересами страны и её граждан и не может поддерживать отдельные политические силы.