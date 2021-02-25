Оппозиция в Армении двинулась к зданию парламента

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В Ереване оппозиции шествием направилась в сторону парламента, где планируется внеочередное заседание Национального собрания.

Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на одного из лидеров оппозиции Ишхана Сагателяна.

Как отметил депутат от оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян, на заседании парламентарии намерены обсудить отмену военного положения и внутриполитическую ситуацию в стране.

Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.