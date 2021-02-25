Оппозиция в Армении двинулась к зданию парламента

В Ереване оппозиции шествием направилась в сторону парламента, где планируется внеочередное заседание Национального собрания.
Об этом
Как отметил депутат от оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Микаэл Мелкумян, на заседании парламентарии намерены обсудить отмену военного положения и внутриполитическую ситуацию в стране.
Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.
Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.